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幫您提升訊息點閱率的同時
更降低推播花費！
案例分享
他們都成功了，那你呢?
取代傳統行銷工具，活動成效超越300%
台灣惠而浦為短波活動而建置的[email protected] Chatbot，於上線短短2個月的活動期間，在沒有數位廣告投放的情況下，好友數從0攀升至2,352人。其中更有878位使用者完成加入會員的動作，會員轉換率來到37%！
參與抽獎次數則為946次，成效為往年活動策略的300%，活動轉換率高達40.2%！
活動結束後，台灣惠而浦也決定繼續使用[email protected] Chatbot為後續的行銷策略佈局。
使用者為王的功能規劃，創6萬次高頻互動
協助外交部領事事務局進行官方[email protected]的功能規劃。在2個月內使用者與[email protected]的互動次數即高達33萬次，使用率56%。
整體的規劃包含視覺呈現設計、功能開發的結合。資訊呈現上以較活潑的圖文方式做溝通，並將外交部吉祥物-波鴿融入整體視覺設計，增加使用者互動意願。
同步規劃了位置定位功能，提供旅外國人快速查詢最近的駐外館處資訊，而該功能的使用次數高達6.6萬人次。
加入Ai辨識玩轉科技，會員註冊率達64.3%
必久株式会社[email protected]屬於醫學類型Chatbot，捨棄傳統紙本蒐集與追蹤名單不易的作法，改由智慧Chatbot進行引導與衛教。
並使用者Ai人工智慧辨識醫師處方籤，透過自動化方式，正式上線約半年時間，雖僅於實體通路做曝光，但透過主選單資訊集中整理、直觀提供使用者產品/活動訊息，成功促使64.3%使用者加入會員。
而其26%會員完成處方籤上傳， 19%會員完成藥盒序號上傳(藥盒上傳也使用了OCR辨識技術)，活動效益超出以往。
線上下資源串聯，締造53%的實體轉換率
隆美窗簾[email protected]是O2O線上導線下的最佳範例，類神經網路整合[email protected]、數位廣告、KOL...行銷資源進行策略佈局。
“虛擬門市”是該Chatbot的定位，售前到售後的服務一次滿足，易於操作的直觀流程，也為隆美[email protected]每月帶來破百的預約筆數。
在銷售策略上，除了定期的活動推播與互動，更搭配KOL做操作，有效的將線上的潛在消費者導至線下門市做購買，且其轉換率高達53%！效果遠甚於傳統媒體。
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平台功能服務
我們提供了以下服務
來幫助您解決目前的困擾...
渠道分析
流量來源全追蹤，成效分析超easy
“我知道你的廣告費有一半都浪費了，而且我知道是哪一半”。
透過流量來源分析，你可以清楚的知道哪一個來源是帶來Line好友最有效的管道，線上媒體、線下門市管道全追蹤！
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給予不同的來源獨立的加入QRcode/連結就可以有效的區分各店點成效。
像是哪個來源為你帶來的會員數最多，亦或者是哪個來源加入的用戶轉單率更高...等，更多的情境應用等你來發掘！
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CRM整合
跨平台無痛串接，現有會員再活化
會員資料散落於各平台，想要整合做利用卻不知道該如何下手？
線上下的會員資料一鍵匯入，辨識比對超即時，整合既有資料Line資料，省去簡訊、EDM的費用，會員通知Line直接推！
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Line的後台是無法直接存取用戶註冊Line時所留下的電話/e-mail！
因此在進行會員比對前我們必須先以問卷或註冊等形式搜集Line用戶的電話/e-mail，再依此作為後續比對的機制。
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客戶分級
數據可以一視同仁，但客戶不行
忠誠客戶的貢獻度與流失客戶大不同，客群分析的第一步，就是洞悉消費者行為。
透過象限分析表圖解你的客群屬性，了解客群間的流動，進一步透過系統的分析幫你找出流失客群的特徵，在流失前進行止血各個擊破！
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像是哪個來源為你帶來的會員數最多，亦或者是哪個來源加入的用戶轉單率更高...等，更多的情境應用等你來發掘！
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動態Ai標籤
Ai標籤動態分析，最即時的用戶追蹤
你可能不了解什麼是Ai，但你一定知道人的行為、興趣是會隨著時間而改變的。
利用Ai分析用戶的每次互動(Line/網頁)，找出數據後的蛛絲馬跡，依時間衰減進行標籤的權重分析，用戶興趣偏好輕鬆掌握！
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以下簡短說明靜態、動態標籤的差異：
靜態標籤：當用戶與特定內容互動後即被貼上標籤且永久跟著用戶，即使他互動於1年前。
動態標籤：涵蓋時間/權重的概念，不同的互動動作的意義也不同，因此給予不同的標籤權重。
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Ai受眾推薦
Ai推薦受眾預測，堅守你的每次推播
自定義分眾是基本，除了基本屬性、標籤的分群行銷，現在你有了新選擇！
結合客戶分級、動態Ai標籤...等指標，在推播前進行分析，依訊息內容預測用戶互動率高低，再設推播上限，預算不超量。
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個人化行銷再進化，深入分析用戶於Line/網頁每個互動歷程、找出用戶觀看訊息頻率最高的時段...等指標。
搭配獨家開發的Ai模型，廣告、科技的思維結合，將對的內容在對的時間推播給對的人！
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客服通知
客服進單Line即推，不再苦守電腦前
總是當個電腦奴，深怕遺漏任何一個客服訊息而錯失成交的機會嗎？
不用這麼麻煩，當用戶透過Line客服功能詢問時，系統同步透過Line推播給企業內部特定人員，隨走隨回再也不錯過！
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以展開頁面的方式取代直接於Line內客服回覆，對話紀錄留存超完整，職代接手超Easy。
指派接收客服新單，將來自不同店點的客服詢問以Line的推播直接通知相關店點負責人，統一管理一個Line，用戶再也不混淆！
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預約通知
線上預約不漏接，新進預約即提醒
忙碌時電話總是響不停，分身乏術又不想錯過任何預約？把預約系統直接搬進Line就對了！
幾個簡單步驟即可在Line完成預約，後台同時推播給企業特定人士，再也不用手忙腳亂。預約日前自動提醒好貼心，企業形象更加分！
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用戶完成預約後，將根據不同的預約店點以Line的推播直接通知相關店點負責人，收到通知後一鍵“確認”即完成預約。
於預約日前自動提醒、再次確認赴約與否，大幅減低爽約機率，不在空等時間掌控度高。
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我們還有提供以下擴充功能...
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CRM整合
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客戶分級
數據可以一視同仁，但客戶不行
忠誠客戶的貢獻度與流失客戶大不同，客群分析的第一步，就是洞悉消費者行為。
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動態Ai標籤
Ai標籤動態分析，最即時的用戶追蹤
你可能不了解什麼是Ai，但你一定知道人的行為、興趣是會隨著時間而改變的。
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靜態標籤：當用戶與特定內容互動後即被貼上標籤且永久跟著用戶，即使他互動於1年前。
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Ai受眾推薦
Ai推薦受眾預測，堅守你的每次推播
自定義分眾是基本，除了基本屬性、標籤的分群行銷，現在你有了新選擇！
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客服進單Line即推，不再苦守電腦前
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