隆美窗簾[email protected]是O2O線上導線下的最佳範例，類神經網路整合[email protected]、數位廣告、KOL...行銷資源進行策略佈局。

“虛擬門市”是該Chatbot的定位，售前到售後的服務一次滿足，易於操作的直觀流程，也為隆美[email protected]每月帶來破百的預約筆數。

在銷售策略上，除了定期的活動推播與互動，更搭配KOL做操作，有效的將線上的潛在消費者導至線下門市做購買，且其轉換率高達53%！效果遠甚於傳統媒體。